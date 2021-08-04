شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين وعرفات يقودان هجوم دجلة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي، والتي ستجمعهما مساء الأربعاء في المباراة المؤٔجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل دجلة من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى وخالد رضا ومحمود مرعي ووإسحاق يعقوبو وبشام وليد في الدفاع وأحمد سعيد ومحمد عبد العاطي ومحمد رضا ومحمد هلال في الوسط وصلاح أمين وحسام عرفات في الهجوم.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، وكريم نيدفيد، وسعد سمير، وصلاح محسن، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمود وحيد.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26جولة، بعدما حقق الفوز في17مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل وادي دجلة مباراة اليوم في المركز السابع عشر برصيد 23نقطة جمعها من27مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 12 مباراة .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الليلة، وشهدت قائمة مباراة وادي دجلة عودة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، العائد من الإصابة في ظهوره الأول مع الفريق هذا الموسم، وعودة صلاح محسن، مهاجم الفريق، عقب عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر الأولمبي .

ويغيب بدر باتون قلب دفاع الفريق لإصابته بنزلة برد فيما يغيب أيمن أشرف مدافع الفريق، بداعي الإيقاف بالإضافة لخماسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وجاءت القائمة كالتالي: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏