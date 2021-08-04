شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك رغم غيابه عن لقاء المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث قام المدير الفنى بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى الفترة الحالية، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل استعدادات الفريق لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

وانتظم إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، بعدما كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى الذى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، وعاد برفقة المنتخب إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى، قبل أن ينتظم فى معسكر الفريق اليوم حيث سيتم تجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ29 بالدوري لغيابه عن لقاء المحلة للإيقاف.

وقام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الذى اقيم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وركز كارتيرون على تدريب اللاعبين عبر بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها فى مباريات الدورى، واختتم المدير الفنى التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

كما أدى اللاعبين الناشئين بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباتهم بصالة الجيمانيزيوم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث فضل الفرنسى كارتيرون خوض اللاعبين الشباب لتدريبات فى صالة الحيمانيزيوم بفندق الإقامة وعدم المشاركة فى التدريبات الفنية، قام الفرنسى باتريس كارتيرون بتخصيص فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، حيث تولى البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ الفريق خوض التدريبات الفنية.