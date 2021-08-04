شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شارك كيشو فى نهائيات طوكيو بمزق .. ومتولي بالرباط الصليبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي منتخب مصر محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية والحائز علي برونزية طوكيو 2020 وهو مصاب بمزق في الكتف في مباراة دور قبل لنهائي والبرونزية ، ونفس الامر لمحمد مصطفي متولي لاعب المصارعة الذي شارك وهو مصاب بالرباط الصليبي.

كشف الاعلامي أحمد الأحمر مراسل قنوات أون تايم سبورت أن متولي لعب مباريات البطولة وهو مصاب بالرباط الصليبي وأنه يحمل الجنسية الأمريكية ايضا ولكنه فضل اللعب بإسم بلده ،وتحامل علي نفسه ولعب للنهاية ونفس الآمر لكيشو.

حصد البطل المصري محمد إبراهيم كيشو، الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في أوليمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم، وسبق كيشو في رفع علم مصر علي منصات تتويج اليابان كلا من سيف عيسي صاحب برونزية التايكوندو وزن 80 كجم ، وهداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو أيضا.

محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري يفوز بالميدالة البرونزية في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعدهزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

وحقق كيشو البرونزية الثالثة لمصر بعد الفوز على أرتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب