شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار بعد خسارته فى طوكيو: أنا و"الحصان" لم نكن فى يومنا وفخور بما قدمناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفارس المصرى نايل نصار، عن فخره وسعادته بالمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية "طوكيو 2020"، بالرغم من عدم تحقيقه أى ميدالية خلال منافسات النهائى اليوم، مؤكدا أنه وحصانه "ايجور" لم يكن فى يومهما.



نايل نصار

وكتب نصار، عبر حسابه على انستجرام: "ايجور يبذل قصارى جهده دائمًا، لم يكن يومنا فى النهائى الفردى، لكن دائمًا فخور جدًا به وسعداء جدًا بمدى الراحة التى شعرنا بها هناك على أكبر مسار فى حياتنا"



الفارس نايل نصار

وفقد لاعب منتخب الفروسية نايل نصار فرصة حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أسقط 3 حواجز مع خطأ لينهى النهائى بـ 13 خطأ.





وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.