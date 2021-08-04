شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يتقدم لبيراميدز على الإسماعيلى بالهدف الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد فاروق، جناح بيراميدز، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الإسماعيلى، فى الدقيقة 18 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والمقام حاليًا على استاد الدفاع الجوي، وانفرد فاروق بمرمى الدراويش إلا إن الحارس محمد فوزى حارس الإسماعيلى نجح في إبعاد الكرة ليستمر فاروق في المحاولة ونجح في التسجيل حيث لم يغلق فوزى زاوية التسجيل التي نجح من خلالها لاعب بيراميدز في تسجيل الهدف الأول له لفريقه.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى

محمد فوزى في حراسة المرمي.

خط الدفاع حسين السيد - باهر المحمدى - مروان الصحراوى - عبد الله جمعة.

خط الوسط محمد صادق - محمود دونجا - محمد عادل - محمد عبد السميع.

خط الهجوم أحمد مدبولي - شكرى نجيب