شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق على ودية جديدة مع "المجد السكندرى" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإداري للزمالك مع المجد السكندري، على خوض مباراة ودية جديدة بين الفريقان، يوم الأحد المقبل، وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، في الأسبوع الـ28 بالدوي يوم السبت المقبل، ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز، ويقيم الفريق الأبيض معسكرا حاليا في مدينة برج في الإسكندرية ويمتد ذلك المعسكر حتى الانتهاء من مباراة الاتحاد، وواجه الزمالك في معسكره الحالي نظيره المجد السكندري من قبل وتحديداً يوم السبت الماضي، وفاز الزمالك في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إشراك الناشئين.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، حيث قام المدير الفنى بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى الفترة الحالية، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وانتظم إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، بعدما كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى الذى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، وعاد برفقة المنتخب إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى، قبل أن ينتظم فى معسكر الفريق اليوم حيث سيتم تجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ29 بالدوري لغيابه عن لقاء المحلة للإيقاف.

وقام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الذى اقيم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وركز كارتيرون على تدريب اللاعبين عبر بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها فى مباريات الدورى، واختتم المدير الفنى التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

كما أدى اللاعبين الناشئين بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباتهم بصالة الجيمانيزيوم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث فضل الفرنسى كارتيرون خوض اللاعبين الشباب لتدريبات فى صالة الحيمانيزيوم بفندق الإقامة وعدم المشاركة فى التدريبات الفنية، قام الفرنسى باتريس كارتيرون بتخصيص فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، حيث تولى البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ الفريق خوض التدريبات الفنية.