شكرا لقرائتكم خبر عن خطة موسيماني لتدعيم صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في تدعيم صفوف فريقه بمجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الهجومية للفريق الأحمر وتدعيم المراكز التي تعاني عجزا في الوقت الحالي، من أجل تكوين فريقا قويا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، وكذلك الاستمرار في المنافسة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج به في آخر نسختين.

وطلب موسيماني من إدارة الأهلي إبرام 3 صفقات منهم صفقة محلية وهي كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى صفوف إنبي، وصفقتين أجنبيتين وهما الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني والجنوب إفريقي جناح برايتون الإنجليزي.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة كريم فؤاد بعد حسم الصفقة مع نادي النجوم مقابل دفع 15 مليون جنيه بخلاف 3 ملايين أخرى كحوافز إضافية ضمن سعر الصفقة.

ونجح مسئولو الأهلي أيضا في حسم صفقة ميكيسوني بعد إتمام المفاوضات مع نادي سيمبا مقابل الحصول على خدمات اللاعب نظير دفع 900 ألف دولار ووقع اللاعب على عقود الانضمام للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم نظير الحصول على 500 ألف دولار سنويا.

وتبقى مفاوضات الأهلي قائمة مع بيرسي تاو وناديه برايتون من أجل إنهاء الصفقة، في ظل اشتراط النادي الإنجليزي الحصول على مبلغ مالي كبير نظير قد يتخطى الـ3 ملايين دولار، بخلاف مطالب اللاعب والتي تفوق السقف المالي المحدد للاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.

فيما استقر الرأي داخل الأهلي على عودة الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، مع الصفقات الثلاث التي سيتم إبرامها.

ومن المتوقع رحيل الثنائي الأجنبي والتر بواليا واليو ديانج، بعد تلقي بواليا عروضا خليجية في الفترة الأخيرة وسيتم البت فيها بعد نهاية الموسم، فيما تلقى النادي عروضا إسبانية وتركية وفرنسية بشأن التعاقد مع ديانج، وفي حال تم بيعهما سيتم قيد الثنائي الأجنبي الجديد الذي سينضم للأهلي في الصيف القادم.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تلبية كل احتياجات موسيماني من أجل المنافسة على تحقيق مركز أفضل في النسخة المقبلة من مونديال الأندية بعدما حصد برونزية النسخة الماضية في قطر، لاسيما بعد نجاح بيتسو في تحقيق كل البطولات التي ينافس عليها مع الأهلي.