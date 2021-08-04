شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جهاز المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والإسماعيلي من ملعب الدفاع الجوي.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

ورافق حسام البدري خلال وجوده بملعب الدفاع الجوي، جهازه المعاون الذي يضم، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي.

ويستعد المنتخب الوطني لبدء تجمعه يوم ٢٨ يوليو الجاري استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر عام ٢٠٢٢.