شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية: نسعى لتحقيق ميداليتين بالكاراتية ولاعبونا يبذلون مجهودا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: "اللاعبون المصريون يعملون بمجهود رائع والنتائج أفضل مما توقعنا، كما أن النتائج لا تختزل فى ميداليات ولكن في ترتيب عام".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالى" على إذاعة "نغم إف أم"، أن هناك الكثير من اللاعبين المصريين تأهلوا وفقاً للمعايير الدولية وذلك له دلالة، ونحن نلعب بحوالي 23 لعبة في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أن اللاعب كيشو حصل على ميدالية برونزية في المصارعة، كما تأهل محمد زيادة ونائل نصار في الفروسية وهي اللعبة المهمة للغاية وتتفوق فيها دول أوروبا.

ولفت رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن لاعبى الخماسي من أفضل اللاعبين وهناك أمل من ميداليتان في الكاراتية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تقريرا كاملا فور انتهاء أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالنتائج وغيرها، وأن من ينتقد البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو يتحدث في كرة القدم ولا يستطيع التحدث في الألعاب المتخصصة الأخرى.