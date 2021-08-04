الامارات | الجزيرة يجدد عقد علي مبخوت حتى 2026

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يجدد عقد علي مبخوت حتى 2026 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجزيرة عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد هدافه الدولي علي مبخوت حتى عام 2026.

ويعد مبخوت موهبة استثنائية في كرة القدم الإماراتية، ونجح في إثبات وجوده كهداف من العيار الثقيل منذ تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالجزيرة موسم 2008-2009.

ويعد ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 171 هدفاً في 234 مباراة في دوري الخليج العربي، خلف فهد خميس نجم الوصل السابق، وأحرز لقب هداف الدوري في أكثر من موسم آخرها الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، فضلاً عن أهدافه مع المنتخب الوطني كأفضل هداف للأبيض على مدار تاريخه.

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