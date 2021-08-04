شريف يقود هجوم الأهلي أمام دجلةشريف يقود هجوم الأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره وادي دجلة.

واستبعد موسيماني الثنائي حمزة علاء و محمود متولي من قائمة فريقه التي ستواجه دجلة اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة دجلة كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

وجاء قائمة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير - محمود وحيد - مروان محسن - عمرو السولية - صلاح محسن - سعد سمير - كريم نيدفيد - والتر بواليا - جونيور أجاي.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 27مباراة، بينما يحتل وادي دجلة المركز 17 برصيد 23 نقطة.