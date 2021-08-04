تشكيل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يلتقي بيراميدز والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 ببطولة الدوري، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس

أنا إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، فأعلن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدي، مروان صحراوي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد عادل، عمر عبد السميع، محمد صادق، دونجا

خط الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد النادي الإسماعيلي بالمركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.