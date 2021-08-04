قرعة متوازنة لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أجريت اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض مراسم قرعة بطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم لهذا العام، التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد العربي أن هذه البطولة تعتبر إحدى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب.

في المقابل، أقيمت النسخة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.