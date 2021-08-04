القناة الناقلة "المفتوحة" لمباراة يد مصر أمام فرنسا بنصف نهائي الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يستعد المنتخب المصري لكرة اليد لملاقاة نظيره الفرنسي، في نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، صباح غد الخميس.

تأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الألماني في ربع النهائي.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن إذاعة مباراة منتخب الفراعنة لكرة اليد أمام فرنسا، على القناة المفتوحة beIN Sports XTRA 2.

وفي حال فوز منتخب مصر سيضمن ميدالية أولمبية بعد تأهله إلى المباراة النهائية، وفي حالة الخسارة، سيلعب الفراعنة على الميدالية البرونزية.

ويلعب منتخب الدنمارك بطل العالم، مع نظيره الإسباني، في مباراة نصف النهائي الثاني.