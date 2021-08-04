الميركاتو الصيفي 2021 | الترجي يسبق الزمالك في صراع إنقاذ كريم العريبي من نيم

سبق فريق الترجي التونسي نظيره الزمالك المصري في صراع إنقاذ كريم العريبي من نيم الفرنسي، واقترب بشدة من إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويمر كريم العريبي بفترة صعبة بعد موسم واحد فقط مع فريق “نيم” الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، حيث شارك المهاجم الجزائري في مباراة واحدة كأساسي، ودخل بديلًا في 12 مناسبة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن نيم رحب بالاستغناء عن كريم عريبي، الذي لم يقدم المستوى المنتظر في موسمه الأول، بعد انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من النجم الساحلي التونسي مقابل 1 مليون يورو.

وعلى الفور، ظهر اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع العريبي في الميركاتو الصيفي 2021، لسد الفجوة التي تركها مصطفى محمد الذي رحل إلى صفوف جالطة سراي التركي في الشتاء الماضي.

وكشف موقع dzfoot الجزائري، أن كريم العريبي أقترب من الانضمام إلى الزمالك المصري، كما أكد مصدر مقرب من المهاجم الجزائري لإحدى القنوات المصرية رغبة اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء.

ولكن نادي الترجي التونسي عكر صفو مفاوضات الزمالك مع العريبي، حيث أقتحم صراع التعاقد مع المهاجم الجزائري خلال الساعات القليلة الماضية، بل تفوق على الفريق المصري بحسب موقع footmercato الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، أن صفقة انتقال العريبي إلى الترجي سوف تتم مع نهاية الأسبوع الحالي، حيث يضع النادي التونسي ونيم آخر التفاصيل الإدارية قبل توقيع العقود.

حامل لقب الدوري التونسي كان يبحث عن لاعب ذو قدرات هجومية وخبرات كبيرة لقيادة الخط الهجومي في الموسم الجديد، بعدما فسخ تعاقده مع المهاجم الغاني خالد عبدالباسط، مع تعليق طه ياسين الخنيسي لمدة ستة أشهر بسبب المنشطات.

وبكل تأكيد سيضيف كريم العريبي الكثير والكثير لخط هجوم الفريق الذي سوف ينضم إليه، حيث أظهر قدراته الهجومية الرائعة مع النجم الساحلي في الموسم الماضي، وتصدر قائمة الهدافين لبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا بعقدٍ يمتد حتى عام 2024 مع نيم، وتقدر قيمة اللاعب بـ 800 ألف يورو بحسب الموقع الألماني المتخصص في سوق الانتقالات transfermarkt.