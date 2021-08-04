مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 4-8-2021.

تقام مباراة تشيلسي وتوتنهام على ملعب ستامفورد بريدج، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام على القناة الرسمية للناديين على الصفحة الرسمية بموقع يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 تغطية لأحداث اللقاء، بالإضافة إلى فيديو الأهداف المسجلة.

خاض فريق تشيلسي 3 ودية ضمن تحضيرات الموسم الجديد، لم يعرف فيها الخسارة، حيث انتصر على بيتربورو يونايتد (6-1)، وبورنموث (2-1)، كما تغلب على آرسنال في مباراته الأخيرة بنتيجة (2-1).

ومن المقرر عودة أبطال أوروبا إلى المواجهات الرسمية، يوم الأربعاء 11 أغسطس، حيث لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام الفائر ببطولة اليورباليج “فياريال” الإسباني على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

وسيبدأ رجال المدرب توماس توخيل رحلتهم في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2022، بمواجهة “كريستال بالاس”، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت 14 أغسطس 2021.

على الجهة المقابلة، لم يعرف توتنهام طعم الخسارة هو الآخر في تحضيرات الموسم الجديد حتى الآن، حيث لعب 3 مباريات، تعادل مع ليتون أورينت (1-1)، وفاز على كولشيستر يونايتد (3-0)، وميلتون كينز دونز (3-1).

وسيختتم رجال نونو سانتو مبارياتهم التحضيرية بمواجهة آرسنال يوم الأحد 8 أغسطس، قبل أن السيبرز مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة حامل اللقب “مانشستر سيتي”، يوم السبت 14 أغسطس.