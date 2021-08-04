شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة كيشو من طوكيو بعد برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة من طوكيو قبل حفل ختام البطولة والمقرر له يوم 8 أغسطس الجارى ، ومن المقرر أن يعود بعد غد الجمعة متوجا بالميدالية الأولمبية والتى تعد الأولى له .

حصل محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري على الميدالة البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

وفاز كيشو بدور ثمن النهائي على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي، لكنه خسر أمامه بالأمس، قبل أن ينتفض ويحقق البرونزية اليوم.