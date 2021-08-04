شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحيى ذكرى الفوز التاريخى على ريال مدريد في مباراة الاحتفال بلقب القرن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على الاحتفال بذكرى تمكنه بتحقيق الفوز التاريخى على ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.



الاهلى

ونشر النادى الأهلى عبر حسابة على تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها:" في مثل هذا اليوم وفي أمسية لا تنسى، الأهلي نادي القرن والملك المتوج على عرش قارة أفريقيا، يفوز على ريال مدريد بطل أوروبا التاريخي في مباراة القرن بهدف دون رد".

وفى مثل هذا اليوم الرابع من شهر أغسطس عام 2001، تمكن النادى الأهلى من تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد الإسبانى.

مثّل الأهلى فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس.

أحرز هدف الفوز للنادى الأهلى اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021