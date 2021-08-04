«40 ثانية على موتك» تقود المصارع كيشو لتحقيق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، في تحقيق الميدالية البرونزية، بعد فوده على منافسه الروسي آرتيم سيركوف ضمن منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وشهدت المباراة قد نهايتها بثواني إطلاق مدرب كيشو بعض الكلمات الحماسية للمصارع من أجل حصد الميدالية البرونزية، حيث قال له: "40 ثانية على موتك يا كيشو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى آخر جملة وجهها المدرب للاعب ونصها: "40 ثانية على موتك يا كيشو"، والتي أعادت إلى الأذهان الجملة التى أطلقها مدرب بطل التايكوندو الأولمبي سيف عيسى في مباراته قبل أيام "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي يلااا".

وتمكن كيشو من الفوز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6، ضمن منافسات دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

وفي ربع النهائي، واجه "كيشو" الأرميني أسلانيان كارين، ليحقق المصارع المصري انتصاراً جديداً مستفيدًا من وجود إنذار لمنافسه بعد نهاية المباراة بالتعادل (7-7).

وتأهل كيشو إلى الدور نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف ويخسر أمامه، لينافس على الميدالية البرونزية.

يشار إلى أن مصر حققت حتى الآن 3 ميداليات برونزية، 2 منها في التايكوندو بهداية ملاك وسيف عيسى، والثالثة لكيشو.