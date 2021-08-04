أولمبياد طوكيو- قوى: الأوغندية بيروث شيموتاي تحرز ذهبية 3 آلاف متر موانع

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طوكيو: أحرزت الأوغندية بيروث شيموتاي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في رياضة ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة المقامة في طوكيو حتى 8 آب/ أغسطس.

وسجّلت العدّاءة البالغة 22 عاماً زمناً قدره 9:01.45 دقائق على الملعب الأولمبي في طوكيو، متفوّقة على الأميركية كورتني فريريكس بفارق 250 متراً لتحصد الأخيرة الفضة (9:04.79 د)، مع برونزيّة للكينيّة هايفن كيينغ (09:05.39 د).

أما المرشّحتان السابقتان الأميركيّة إيما كوبرن بطلة العام في 2017 والكينيّة بياتريس شيبكوش صاحبة الرقم القياسي العالمي، فحلّتا في المركزين الرابع عشر والسابع توالياً.

وهذا اللّقب الأولمبي الثالث في تاريخ أوغندا بكل الرياضات، والذهبية الأولى منذ ميدالية ستيفن كيبروتيش في ماراتون 2012.