شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى مجموعة تونس والسودان بالبطولة العربية للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 اغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر المقبل.

جاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: منتخب مصر - منتخب تونس - منتخب السودان - منتخب لبنان.

المجموعة الثانية: منتخب الأردن - منتخب الجزائر - منتخب فلسطين.

شهد معسكر حكام أفريقيا المقام بالمغرب بحضور عصام عبد الفتاح نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، تواجد 3 محكمات مصريات في الدورة الترشيحية لاتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم و نهائيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

وتواجد الثلاثي المصري منى عطا الله و يارا عاطف و شاهنده المغربي في المغرب للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لكأس العالم ، ودوري أبطال أفريقيا والذى سيتم إقامته لأول مرة فى الموسم المقبل.