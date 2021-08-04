شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى مجموعة تونس والسودان بالبطولة العربية للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 اغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر المقبل.
جاءت القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: منتخب مصر - منتخب تونس - منتخب السودان - منتخب لبنان.
المجموعة الثانية: منتخب الأردن - منتخب الجزائر - منتخب فلسطين.
شهد معسكر حكام أفريقيا المقام بالمغرب بحضور عصام عبد الفتاح نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، تواجد 3 محكمات مصريات في الدورة الترشيحية لاتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم و نهائيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية.
وتواجد الثلاثي المصري منى عطا الله و يارا عاطف و شاهنده المغربي في المغرب للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لكأس العالم ، ودوري أبطال أفريقيا والذى سيتم إقامته لأول مرة فى الموسم المقبل.