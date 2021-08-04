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مصر فى مجموعة تونس والسودان بالبطولة العربية للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24  اغسطس وحتى 6  من شهر سبتمبر المقبل.

 

جاءت القرعة كالتالي:

 

 المجموعة الأولى: منتخب مصر - منتخب تونس - منتخب السودان - منتخب لبنان.

 

المجموعة الثانية: منتخب الأردن - منتخب الجزائر - منتخب فلسطين.

 

شهد معسكر حكام أفريقيا المقام بالمغرب بحضور عصام عبد الفتاح نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، تواجد 3 محكمات مصريات في الدورة الترشيحية لاتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم و نهائيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

وتواجد الثلاثي المصري منى عطا الله و يارا عاطف و شاهنده المغربي في المغرب للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لكأس العالم ، ودوري أبطال أفريقيا والذى سيتم إقامته لأول مرة فى الموسم المقبل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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