شكرا لقرائتكم خبر عن كاتونجا و الطيار الاكثر تصديا فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب اليد إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأيضا أول منتخب عربى وأفريقي يحقق ذلك الإنجاز، وذلك بعد فوزه على المنتخب الألماني 31-26 في دور الثمانية أمس.

وحصد ثنائى حراسة المرمى كريم هنداوى ومحمد عصام الطيار على لقب الأكثر تصديأ فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن .

كاتونجا و الطيار الافضل بأقتدار أعلى تصديات 79 تصدى من 239 تصويبه بنسبه 33%

حراس مرمى مصر تصدي من ال6 امتار الى 31 تصويبه من 87 تصويبه بنسبه 36%

حراس مصر تصدت من ال9 امتار الى 27 تصدى من 56 تصويبه بنسبه 48%

حراس مصر تصدت من الاجنحه الى 8 تصديات من 30 تصويبه بنسبه 27%

حراس منتخب مصر تصدت الى 9 تصويبات من 25 تصويبه اختراق بنسبه 36%