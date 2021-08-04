شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو عدى حدود العالمية.. الدولى للمصارعة ينشر احتفال البطل المصري ببرونزية طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الاحتفال المذهل للمصارع المصرى محمد إبراهيم "كيشو"، أنظار الاتحاد الدولى للمصارعة، بعد تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف.



الاتحاد الدولى للمصارعة الأولمبية يحتفل بكيشو

ونشر الاتحاد الدولى للمصارعة عبر انستجرام، فيديو قصير من احتفال كيشو بتحقيق الميدالية البرونزية، وقيامة بالقفز في الهواء بخفة ورشاقة.



كيشو على فيس بوك

من جانبه عبر كيشو عن سعادته بنشر الاتحاد الدولي للمصارعة احتفاله بعد تحقيق الميدالية البرونزية، ونشر الفيديو عبر حسابة على فيس بوك.

حصل محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري على الميدالة البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

وفاز كيشو بدور ثمن النهائي على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي، لكنه خسر أمامه بالأمس، قبل أن ينتفض ويحقق البرونزية اليوم.

وتأهل كيشو إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.