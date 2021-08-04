7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أزمة فى عدد حكام الـ VAR قبل انطلاق الموسم الجديد، الثالثة لمصر.. كيشو يحقق الميدالية البرونزية فى المصارعة طوكيو 2020.. صور .

الثالثة لمصر.. كيشو يحقق الميدالية البرونزية فى المصارعة طوكيو 2020.. صور

محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري يفوز بالميدالة البرونزية في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعدهزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

أزمة فى عدد حكام الـ VAR قبل انطلاق الموسم الجديد

يواجه مسئولو اللجنة الثلاثية و لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة قبل انطلاق دوري الموسم المقبل تتمثل في قلة عدد الحكام الحاصلين علي رخصة حكم الفيديو بعد وصول عدد من الحكام للسن القانوني علي رأسهم جهاد جريشة و سعيد حمزة ، إلى جانب رفض شركة var في الدوري المصري إقامة معسكرات ودورات للحكام للحصول علي الرخصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.