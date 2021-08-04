شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إبراهيم نور الدين أمام الأهلى قبل إدارة مباراة وادى دجلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي إلى أن إبراهيم نور الدين سيُدير مباراة الأهلي ونظيره وادي دجلة على أن يُساعده كل من سمير جمال ومحمد عبد المجيد على أن يكون عصام بكر حكم رابع ومحمود بسيوني حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وواى دجلة الليلة أدار31 مباراة سابقة للمارد الاحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز في 24 منها أخرها على حساب سموحة برباعية دون رد فى لقاء الاسبوع رقم 28 للمسابقة، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 48 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 11 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.