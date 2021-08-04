شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهم انذارين هم محمد شريف وعمرو السولية وفى حالة حصولهم على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة سيراميكا المقبلة، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى واليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

وشهدت قائمة الاهلى لمواجهة وادى دجلة استبعاد محمد الشناوي، أيمن أشرف ـ للإيقاف ـ، بدر بانون، أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.