شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة اليد فى طوكيو : مواجهة فرنسا صعبة و نقاط القوة و الضعف لدى المنتخبين معروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد و رئيس بعثة المنتخب فى أولمبياد طوكيو أن مواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة صباح غدا الخميس فى نصف نهائى الدورة الأولمبية .

كما أكد صلاح فى تصريح لـ الخليج 365 أن نقاط القوة و الضعف لدى كلا المنتخبين معروفة لكلا منهما ، خاصة أنهما تقابلا وديا فى خطة الإعداد و أنتهى اللقاء لصالح فرنسا برمية جزاء ، مشيرا إلى أن مواجهة اللقاءات الرسمية تختلف كثيرا .

و أشار صلاح إلى أن جميع اللاعبين و الجهاز الفنى لديهم إصرار لتحقيق حلم الميدالية .

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20 ، ثم المانيا 26/31 .

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.