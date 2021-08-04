شكرا لقرائتكم خبر عن والدة كيشو: بكيت وزغردت لما عرفت.. وطلبت منه تحقيق ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحاجة سهير والدة محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة والمتوح ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو انها فور عملها بتتويج ابنها بالميدالية انهمرت فى البكاء وأطلقت الزغاريد فى كل أنحاء المنزل

واضافت والدة اللاعب فى تصريحات خاصة لليوم السابع قائلة: ابنى حنين وطيب وبيحب الخير عشان كده ربنا كرمه

وكشفت انها قبل المشاركة في البطولة طالبته بتحقيق ميدالية ، وبالفعل حقق ما طلبته منه

في نفس السياق شهدت اللحظات الأخيرة في المباراة الحاسمة للميدالية البرونزية وتحديدا في أخر 50 ثانية، الدور الكبير للمدرب المصري في استثارة كل طاقات البطل كيشو وتحفيزه بكل ما أوتى من قوة حتى ينجح في تحقيق حلمهما .. خاف عليه أن ييأس ويهدر جهده وتعبه فى لحظات سارقة، وبعث أعلى درجات الحماس بداخله ليقوى على نفسه وإصابته والأهم على منافسه.. فكل التحية لهذا المدرب وأمثاله من المدربين المصريين أصحاب التحديات والروح الخالقة.

كيشو صاحب الـ 23 عاما كان فقد فرصة اللعب على الميدالية الذهبية، بعد خسارته أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف في منافسات وزن 67 كجم، في الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، لينافس على الميدالية البرونزية.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة

كما نجح في الفوز على هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن النهائي .