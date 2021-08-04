شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كيشو بعد تحقيق برونزية المصارعة في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري على الميدالة البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.



كيشو على فيس بوك

ونشر كيشو عبر حسابة على فيس بوك، صورة له خلال الاحتفال بتحقيق الفوز على المصارع الروسى أرتيم سوركوف، وعلق عليها:" الله أكبر ولله الحمد".

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب.

وفاز كيشو بدور ثمن النهائي على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي، لكنه خسر أمامه بالأمس، قبل أن ينتفض ويحقق البرونزية اليوم.

وتأهل كيشو إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.