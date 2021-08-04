شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينجح فى رفع بند بيع أحمد ريان لألتاي التركي لـ2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الأهلي في مضاعفة بند بيع أحمد ريان مهاجم الفريق لألتاي أزمير التركي، بحيث تصبح 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 الف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.

ووافقت إدارة الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي.

وعاد نادي التاي للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري، يحتل بها وصافة هدافي الدوري، خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.

وشارك أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التى ودعتها مصر بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وشهدت الفترة الماضية عروض احتراف تلقاها أحمد ياسر ريان من أندية أوروبية وتحديداً من فرنسا وتركيا.