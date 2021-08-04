شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جهاد جريشة مع الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الحكم الدولى جهاد جريشة إدارة مواجهة بيراميدز مع الإسماعيلى المقرر انطلاقها مساء اليوم ، ضمن مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

وسبق للإسماعيلى الفوز مع صافرة جهاد جريشة فى 9 وتعادل فى 12 وخسر 7 وله 35 هدفًا عليه و31 هدفًا وكلين شيت 10 لقاءات وفقا للموقع الرسمي للأسماعيلي

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.. فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة بالمربع الذهبى،