شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة الأهلى ووادى دجلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء على كواليس هذه المباراة بالسطور التالية..

س: ماهو موقف الاهلى ووادى دجلة بجدول الدوري؟

ج:يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى ووادى دجلة ؟

ج: التقى الأهلى مع وادى دجلة فى 17 لقاءً قبل مباراة اليوم، فاز المارد الأحمر فى 12 مواجهة وفاز دجلة فى لقاء وحيد، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات ، سجل الأهلى 21 هدفا فى شباك وادى دجلة، فيما سجل الفريق الدجلاوى ستة أهداف فى الشباك الحمراء.

س: كيف انتهت المواجهة الاولى والأخيرة بين الاهلى ودجلة ؟

ج: أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد ، فيما انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الاهلى ودجلة بالتعادل السلبى في 1 يناير 2021 بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام

س: من يدير مباراة الاهلى ودجلة تحكيمياً ؟

ج: أشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي إلى أن إبراهيم نور الدين سيُدير مباراة الأهلي ونظيره وادي دجلة على أن يُساعده كل من سمير جمال ومحمد عبد المجيد على أن يكون عصام بكر حكم رابع ومحمود بسيوني حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام وادى دجلة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام وادى دجلة مكون من حراسة المرمى: على لطفي ، خط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمود متولى- على معلول، خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية ، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة- محمود عبدالمنعم كهربا ، المهاجم الصريح: محمد شريف.