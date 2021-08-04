شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة لإدارة المنتخبات برئاسة علاء عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي تشكيل لجنة جديدة لإدارة المنتخبات الوطنية يترأسها علاء عبدالعزيز مدير منتخب مصر الأوليمبي والذي ودع اوليمبياد طوكيو مؤخرا بعد الهزيمة في دور الثمانية أمام البرازيل بهدف دون رد.

ومن المقرر ان تكون إدارة المنتخبات مختصة بالتنسيق في جميع الامور الادارية الخاصة بجميع المنتخبات من إقامة معسكر وحجوزات الفنادق والسفر بالإضافة الي التنسيق في إقامة المباريات الودية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الأخير ، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة..

و صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري ..واخيرا ارسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن