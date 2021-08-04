شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى أمام جونيس قبل مواجهة بيراميدز بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاسماعيلى ضيفاً ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وسبق الإسماعيلى أن واجه المدرب اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز فى 3 مباريات، حيث فاز فى لقاء وخسر مباراتين، وله هدفين عليه 6 أهداف، كلين شيت لقاء .

* يوم 7 نوفمبر 2018 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا )

* يوم 25 أبريل 2019 خسر الإسماعيلى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 5 أكتوبر 2019 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( النامبيى بنسيون شيلونجو )

وتعادل بيراميدز مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.