شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثنائية على مركز ساسى فى الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد مركز الوسط في فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسة ساخنة بين الثنائى محمد اشرف روقا ومحمود عبد العزيز زيزو لاحتلال مكانا فى التشكيل الأساسي للفريق أمام المحلة للفريق في مواجهة المحلة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

واستقر كارتيرون علي الملامح الرئيسية للتشكيل الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة، ولكن يتبقي بعض المراكز التي لم يستقر عليها نظرا للمنافسة الساخنة بين اللاعبين في التدريبات وتقارب مستوي جميع اللاعبين، ويفاضل كارتيرون بين الثنائى روقا وزيزو لاختيار بديل فرجاني ساسي في وسط الملعب بجوار طارق حامد أمام المحلة.

من ناحية أخرى استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي بعض المواصفات التي يجب توافرها في المهاجم الأجنبي الجديد المنتظر التعاقد معه في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء من ضمن الشروط التي حددتها إدارة الكرة بنادي الزمالك الا يتجاوز عمر المهاجم عن 22 عاما حتي يكون مفيدا للفريق لمواسم مقبلة، في حالة تألقه مع الفريق، كما ان عامل السن يسمح لادارة النادي بإعادة تسويق اللاعب مرة اخري وتحقيق استفادة مالية للنادي في المستقبل.

في سياق مختلف يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي اليوم لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها ومدي استجابته للعلاج تمهيدا لإشراكه في مباراة الزمالك وغزل المحلة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

وتعرض محمود علاء لشد في العضلة الخلفية في مباراة مياة البحيرة الودية التي انتهت بفوز الزمالك بسباعية، ويخضع محمود علاء لبرنامج طبي وتأهيل تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.