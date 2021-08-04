شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى عدد حكام الـ VAR قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مسئولو اللجنة الثلاثية و لجنة الحكام باتحاد الكرة أزمة قبل انطلاق دوري الموسم المقبل تتمثل في قلة عدد الحكام الحاصلين علي رخصة حكم الفيديو بعد وصول عدد من الحكام للسن القانوني علي رأسهم جهاد جريشة و سعيد حمزة ، إلى جانب رفض شركة var في الدوري المصري إقامة معسكرات ودورات للحكام للحصول علي الرخصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة دورات للحكام بعدد ساعات معين في استخدام وتطبيق تقنية حكم الفيديو، وهو ما ترفضه الشركة حاليا وايضا في الفترة الماضية بتنظيم أي معسكرات للحكام لوجود متأخرات مالية علي اتحاد الكرة.

استقر مسؤولو اتحاد الكرة علي فتح الباب أمام الشركات الخاصة بتقنية الـvar من أجل التقدم لتطبيق التقنية في الدوري المصري استعدادا للموسم الجديد المرجح انطلاقه في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

طالبت الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو var فى الدورى المصرى للموسم الجارى بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة، خاصة أنها لم تحصل على أى مستحقات منذ أكثر من 4 أشهر .

وحصلت الشركة المنظمة لتقنية حكم الفيديو على 4.5 مليون جنيه على دفعات من اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى، ولم تحصل على أى مستحقات منذ قدوم اللجنة الثلاثية الحالية، وطالبت الجبلاية بالحصول على المستحقات أكثر من مرة.