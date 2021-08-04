شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح الأهلى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النادى الأهلى مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد مسئولو الأهلي أنهم يضعون اللمسات النهائية لضم ميكيسوني خلال انتقالات الصيف، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين لمراحلها الأخيرة، حيث شهدت الأيام الماضية اتفاقا بين الأهلي وسيمبا لضم ميكيسوني الذي نال قناعة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.

ووافق سيمبا على عرض الأهلي لشراء الجناح الموزمبيقي مقابل دفع 900 ألف دولار، لينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.