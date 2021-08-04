شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يفتش عن تخطى رقم عماد متعب التهديفى مع الأهلى أمام دجلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتش محمد شريف مهاجم النادى الاهلى ومنتخب مصر مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء حينما يقود خط هجوم المارد الاحمر أمام وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، عن زيادة غلته التهديفية فى صدارة هدافى المسابقة المحلية وكذلك عن التفوق على عماد متعب مهاجم الاهلى الاسبق بالوصول للهدف رقم 17.

محمد شريف يعادل رقم عماد متعب بعد 13 عاما

وسجل محمد شريف هدفاً فى شباك أسوان بالجولة الاخيرة للمسابقة فى اللقاء الذى فاز به الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف لينجح في معادلة رقم عماد متعب مهاجم الفريق السابق في عام 2007، بعدما وصل إلى الهدف رقم 16 فى بطولة الدورى الممتاز.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 16 هو أكثر عدد سجله مهاجم مصري للأهلى في بطولة الدورى، ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف رقم عماد متعب، حيث يتبقى 8 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده.

وجاءت أهداف محمد شريف الـ16 من لعب مفتوح ولا يوجد بها ركلات جزاء، وكانت كالتالى: 8 أهداف بقدمه اليمنى، و6 أهداف بقدمه اليسرى وهدفين بالرأس.

شريف يكسر صيام 180 دقيقة مع الاهلى

نجح محمد شريف، م فى كسر صيامه التهديفى بعد 180 دقيقة، بعد تسجيله هدفا للمارد الأحمر فى شباك أسوان فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى 3-1 فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وغاب محمد شريف عن التسجيل فى مباراتى فريقه الأخيرتين أمام البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وأمام الإنتاج الحربى التى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يعود ويسجل للمارد الأحمر فى شباك زهرة الجنوب.

محمد شريف ينفرد بصدارة هدافي الدوري

وانفرد محمد شريف، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم، بتسجيله الهدف الثانى للأهلى في شباك أسوان، وكان شريف يتساوى قبل هذا الهدف مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا برصيد 15 هدف قبل أن يصل شريف إلى هدفه رقم 16 بالهدف الذى سجله في شباك أسوان ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف ، وتعد نسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 43 مباراة، من بينها 26 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 23 هدفا، بواقع 16 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.