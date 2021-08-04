مصدر في الأهلي لمصراوي: أيمن أشرف أصبح جاهزًا لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد أيمن اشرف مدافع النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، باستاد مختار التتش بعد شفاءه من نزلة البرد التي ألمت به وأبعدته عن المران اليومين الماضيين.

وظهر أيمن اشرف في مران المستبعدين عن مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري والتي ستقام بملعب الأهلي We السلام.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن أيمن اشرف لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، والأمر لم يتخطي دور برد عادي ليصبح جاهزًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها السبت المقبل بالدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على وادي دجلة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب أيمن اشرف عن مباراة اليوم بعد الحصول علي الإنذار الثالث في مباراة اسوان الأخيرة التي فاز بها الفريق الأحمر 3-1.