كيشو بعد التتويج بالبرونزية: مبروك لمصر.. والقادم أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق المصارع محمد إبراهيم "كيشو"، على تتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الروماني لوزن 67 كجم، بعدما تغلب على الروسي أرتيم سوركوف في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

ونجح كيشو في تخطي بطل العالم السابق في عام 2018؛ ليحرز الميدالية البرونزية الثالثة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وخلال تصريحات هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال كيشو: "مبروك علينا كلنا، القادم أفضل".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة ضد بطل روسيا، الحمد لله ربنا كرمني، كنت آمل في حصد الذهبية".

وتابع: "حصلت على دعم من الاتحاد والدولة ، لم يقصر معي أحد".

وأتم حديثه: "أهدي الفوز لمصر.. مبروك علينا وعلى الشعب المصري".