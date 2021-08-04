مكافأة كيشو بعد برونزية الأولمبياد.. "مبلغ مالي وراتب مدى الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

توج محمد إبراهيم "كيشو" بالميدالية البرونزية لمنافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بعدما تغلب على الروسي أرتيم سوركوف.

ونجح كيشو في تخطي بطل العالم السابق في عام 2018، ليحرز الميدالية البرونزية الثالثة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ووفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة، من المقرر أن يحصل "كيشو" على مكافأة مالية قدرها 500 ألف جنيه بعد حصولع على الميدالية البرونزية.

وتنص اللائحة أيضا على حصول "كيشو" على راتب "مدى الحياة" وقدره 2000 جنيه شهريا من الوزارة بعد حصوله على تلك الميدالية.

وقال مصدر في تصريحات سابقة ليلا كورة، أن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال اصحاب الميداليات سواء الأولمبية او البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه.

ويستفيد من الراتب الشهري "مدى الحياة" 108 شخص، بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية، و94 (بطل وبطلة) بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.