مشاهدة مباراة ميلان وفالنسيا في بث مباشر يلا شوت بتحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 4-8-2021.

تقام مباراة ميلان وفالنسيا على استاد ميستايا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ميلان وفالنسيا على قناة أبو ظبي الرياضية الإمارتية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 12226، باستقطاب أفقي، ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 5/6.

يواجه فالنسيا فريق ميلان للمرة الثالثة في هذا العقد، حيث ألتقيا مرتين، وكانت كلتا المباراتين ودية، وفاز الروسونيري (2-1) في 2013، بينما انتصر الخفافيش بنفس النتيجة في 2014.

ولم يُهزم فريق ميلان حتى الآن ضمن تحضيرات الموسم الجديد، لعب فريق ستيفانو بيولي 3 مباريات، فاز في مباراتين أمام مودينا وسيستو من إيطاليا، وتعادل في مباراة واحدة هي الأخيرة له أمام نيس الفرنسي.

ويمتلك ميلان مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة القادمة، ففي يوم الأحد 8 أغسطس يواجه ريال مدريد الإسباني، ويوم السبت 14 أغسطس يلعب أمام باناثينايكوس اليوناني، قبل أن يبدأ رحلته في الدوري الإيطالي يوم الإثنين 23 أغسطس بمواجهة سامبدوريا.

في المقابل، يحقق فالنسيا جولة تحضيرية رائعة حتى الآن، لعب رجال خوسيه بوردالاس 5 مباريات، خسروا مباراة واحدة فقط ضد ريال سرقسطة (0-2)، وفاز بالمباريات الأربع الأخرى ضد ليفانتي، كارتاخينا، أتروميتو، وفياريال.

ويتبقى لفريق فالنسيا مباراة ودية واحدة فقط ضمن تحضيرات الموسم الجديد، إذ يلتقي فريق برينتفورد الإنجليزي يوم السبت 7 أغسطس، وسيلعب مباراته الأولى في الدوري الإسباني يوم الجمعة 13 أغسطس أمام خيتافي.