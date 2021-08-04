الميركاتو الصيفي 2021 | سيريجو إلى جنوى بعقد غير متوقع بعد مسيرته المميزة مع تورينو!

أنهى الحارس الدولي الايطالي السابق سالفاتوري سيريجو مشواره المميز مع تورينو بتوقيع غير متوقع مع جنوى المنافس في الدوري الايطالي الدرجة الأولى «سيري آ».

ووقع سالفاتوري سيريجو على صفقة مجانية مع جنوى بعقد مدته سنة واحدة فقط يمتد لغاية يونيو 2022، في خطوة غير متوقعة بالنسبة للبعض بسبب القيمة الكبيرة التي يتمتع بها خاصةً في الدوري الايطالي.

ووضع سيريجو بذلك حدًا لمسيرته الطويلة مع تورينو والتي استمرت لمدة أربعة مواسم متتالية من بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي عاد مؤخرًا للمدرسة الايطالية في حراسة المرمى بضم بطل يورو 2020 مع الآتزوري جيانلويجي دوناروما.

وكان الحارس البالغ من العمر 34 عامًا قد قضى موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان معارًا لناديي إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني، إلا أنه لم يحقق النجاح المأمول.

واكتفى الحارس الأسبق لناديي فينيسيا وباليرمو بما مجموعه 21 مباراة مع إشبيلية وأوساسونا، من بينهم مباراة في كأس ملك إسبانيا رفقة إشبيلية، كما تحصل على بطاقة حمراء مع إشبيلية في مباراة أثلتيك بلباو بالجولة السادسة من موسم 2017/2016.

وحافظ سيريجو على موقعه كحارس أساسي مع تورينو على مدار الأربع سنوات الماضية بمنافسات الدوري الايطالي ليشارك في 141 مباراة.

وأختير في 2018 و2019 للمشاركة في مباريات دولية مع منتخب ايطاليا ضد فرنسا والولايات المتحدة الاميريكية وديًا، ثم أمام ليخشنشتاين واليونان والبوسنة والهرسك وآرمينيا في تصفيات يورو 2020.

وخلال موسم 2020/2019 لعب الأدوار الأولى مع تورينو في الدوري الأوروبي، إلا أنه أخفق في قيادة الفريق للعبور من دور المجموعات أمام شاختار البيلاروسي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وحظى سيرجيو بشرف المشاركة مع منتخب ايطاليا في بطولة يورو 2020 لمدة دقيقتين أمام ويلز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، عندما فاز الآتزوري بهدف دون رد، ليسجل اسمه كفائز بلقب اليورو.