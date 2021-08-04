الميركاتو الصيفي 2021 | جو هارت يستسلم أمام لوريس ويرحل إلى سلتيك

استسلم الحارس الدولي الانجليزي السابق جو هارت أمام تمسك الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس بمنصبه كحارس أساسي في توتنهام هوتسبير، وقرر الرحيل عن شمال لندن متجهًا إلى كبير الدوري الاسكتلندي سلتيك جلاسكو.

وطلب جو هارت الرحيل عن توتنهام هوتسبير بسبب انعدام فرصه مع الفريق الأول في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لم يشارك في أي مباراة.

ووقع حارس مرمى منتخب انجلترا في كأس أمم أوروبا 2012 على عقد مدته 3 سنوات مع سلتيك جلاسكو ينتهي في يونيو 2025، وكلف انضمامه خزينة الفريق حوالي 1.4 مليون جنيه إسترليني.

وكان الحارس صاحب الـ 34 عامًا قد اكتفى بلعب 10 مباريات مع توتنهام هوتسبير من بعد انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي 2020 قادمًا من بيرنلي الذي مثله في موسمين متتاليين، بواقع 8 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان هارت قد قضى إعاراتين ناجحتين مع تورينو ووست هام يونايتد من فريقه المفضل مانشستر سيتي الذي تخلى عنه بشكل مفاجيء فور وصول بيب جوارديولا، رغم أنه أحد أساطير الفريق في السنوات ال20 الماضية.