الميركاتو الصيفي 2021 | ليستر سيتي يُعير مهاجمه العقيم إلى بورتسموث

قرر ليستر سيتي ارسال مهاجمه الشاب جورج هيرست – نجل نجم ساوثامبتون السابق ديفيد هيرست – إلى إعارة جديدة في الميركاتو الصيفي 2021، وهذه المرة نحو فريق البومبيه بورتسموث.

وقضى جورج هيرست الموسم الماضي معارًا بين صفوف نادي روثيرهام يونايتد في منافسات التشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الانجليزية، الثانية في المستوى بعد الدوري الانجليزي الممتاز)، لكنه فشل في تسجيل أي هدف خلال 31 مباراة.

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا في 4 مباريات فقط كأساسي، و27 مباراة تبديل، وجاء هدفه الوحيد في الموسم الماضي من ركلة جزاء أمام هال سيتي عندما كان لا يزال بين صفوف ليستر سيتي تحت 23 عامًا، في بطولة EFL للشباب.

وظهر هيرست لأول مرة مع فريق شيفيلد وينزداي عام 2016، ومنه انتقل إلى نادي أود هيفيرليس لوفين في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، والذي مثله لمدة موسم واحد في 20 مباراة محلية.

وتسبب مستواه مع لوفين البلجيكي في حصوله على استدعاء رسمي للتواجد مع منتخب انجلترا تحت 20 عامًا، لينجح في تسجيل 7 أهداف من بينهم هاتريك أمام بولندا في لقاء ودي عام 2017.

وفي 2019 سجل 3 أهداف مع فريق شباب ليستر سيتي تحت 21 عامًا ليتم تصعيده إلى الفريق الأول للمشاركة في مباراتين كبديل أمام توتنهام ومانشستر يونايتد، لكنه لم يستمر على نفس المنوال أثناء إعارته مع روثيرهام بمسيرة عقيمة للغاية.