صندوق استثماري ينقذ ريال مدريد وبرشلونة من الديون بالاستحواذ على نسبة من أسهم الليجا

أبرمت رابطة الأندية الاسبانية، لا ليجا، صفقة في توقيت مثالي بالنسبة لكبار الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الذين يعانون من أزمات مالية جراء جائحة فيروس كورونا، بتوقيعها على عقد رسمي مع صندوق استثمار عالمي يُدعى «سي في سي كابيتال بارتنرز» للاستحواذ على 10٪ من رأس مال لا ليجا.

وأعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم «لا ليجا» في بيان رسمي اليوم الاربعاء، تحصلها على مبلغ 2.7 مليار يورو مقابل بيع 10٪ من رأس مال الرابطة.

وتقدر القيمة الاجمالية لرابطة الدوري الاسباني «لا ليجا» بأكثر من 24 مليار يورو، وستهدف الاتفاقية الجديدة بين الرابطة وشركة سي في سي كابيتال بارتنرز إلى تعزيز النمو الشامل لرابطة لا ليجا وأنديتها من خلال مواصلة تحولها إلى شركة ترفيه رقمية عالمية.

وسيتم إنشاء شركة جديدة بهدف نقل جميع نشاطات أندية لا ليجا والسيجوندا إليها، فيما ستمتلك شركة «سي في سي» حصة صغيرة تبلغ حوالي 10٪ من هذا الكيان الجديد.

وجاء في بيان نشرته رابطة الدوري «تؤكد لا ليغا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة سي في سي من أجل ضخ مبلغ 2.7 مليار يورو في الدوري والأندية».

وأكدت الرابطة أن نسبة 90٪ من المبلغ ستذهب إلى الأندية، حيث ستكون فرصة من أجل تطوير نموذج اقتصادي جديد لا يقتصر فقط على المباريات وحقوق البث التلفزيوني.

طوق نجاة ريال مدريد وبرشلونة

أفردت صحيفة ماركا الاسبانية تقريرًا اقتصاديًا عن حجم الاستفادة المالية التي سيحققها الثنائي ريال مدريد وبرشلونة في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على مداخيل الناديين.

من المتوقع أن يحصل برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية حادة على مبلغ 270 مليون يورو بفضل هذا الإتفاق الذي يجب أن يحصل على موافقة الأندية كي يصبح حيز التنفيذ، فيما سيدخل خزينة ريال مدريد مبلغ 261 مليوناً.

ويقع النادي الكاتالوني تحت ثقل الديون حيث باشر بعملية بيع لاعبيه والتقليص من نفقاته من أجل التمكن من تمديد عقد نجمه وقائده الارجنتيني ليونيل ميسي الذي تحرر من عقده معه بعد نهايته في حزيران/يونيو الماضي.

من ناحيته، يعاني ريال مدريد من ترددات إعادة تجديد ملعب سانتياجو برنابيو حيث من المتوقع أن تنتهي الأعمال في عام 2022.

ويعد صندوق استثمار سي في سي كابيتال بارتنرز، الذي يعد أحد أكبر صناديق الاستثمار في العالم، بحل معظم المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في الليجا، حيث يدير قرابة 115 مليار دولار من الأصول (حوالي 97 مليار يورو).

وينشط هذا الصندوق الاستثماري في المجال الرياضي، ووقّع في مارس الماضية اتفاقية مع بطولة الركبي الستة للأمم، والتي سيستثمر فيها أكثر من 400 مليون يورو على مدى خمس سنوات. كما يعتبر من المساهمين في بطولة برو 14 وفي الدوري الانجليزي الممتاز.

وتسير اسبانيا على خطى إيطاليا التي تجري محادثات تعتمد على إمكانية دخول شركات استثمار خاصة في إدارة الحقوق التجارية للبث التلفزيوني، الامر الذي تسبب بحسب العديد من وسائل إعلام محلية في انقسام أندية السيري آ، حيث يعتبر يوفنتوس ونابولي من أبرز المعارضين لهذا الطرح، ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.