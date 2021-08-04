صفقات مانشستر سيتي | جريليش يصل تمهيدًا لانتقاله بـ 117 مليون يورو

وصل اليوم الاربعاء 4 أغسطس صانع الألعاب الدولي الإنجليزي جاك جريليش إلى مدينة مانشستر تمهيدًا لانضمامه لصفوف مانشستر سيتي في صفقة قياسية ستكلف خزينة السيتي 117 مليون يورو.

واعدت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرًا مفصلاً عن جاك جريليش اليوم الاربعاء، أكدت خلاله توصل مانشستر سيتي واستون فيلا لاتفاق رسمي للتعاقد مع اللاعب صاحب الم 25 عامًا.

وأشارت إذاعة توك سبورت البريطانية إلى وصول جاك جريليش إلى مدينة مانشستر لوضع الرتوش الأخيرة على عقد انضمامه لصفوف مانشستر سيتي بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 117 مليون يورو.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يبيع فيها استون فيلا أحد أبرز نجومه لفريق مانشستر سيتي خلال السنوات ال10 الأخيرة، حيث سبق وباع اللاعب الجوكر الشهير جيمس ميلنر، وفرط في اللاعب المحوري المعروف جاريث باري الذي صنع تاريخًا طويلاً مع السيتيزينس فيما بعد.

وإذا تمت الصفقة خلال الميركاتو الصيفي 2021، سيصبح جاك جريليش صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، متفوقًا على صفقة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.