الثالثة لمصر.. كيشو يتوّج بالميدالية البرونزية في المصارعة بأولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح محمد إبراهيم "كيشو" في تحقيق الميدالية البرونزية لمنافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بعد تغلبه على الروسي أرتيم سوركوف في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتمكن كيشو من تخطي بطل العالم السابق في عام 2018؛ ليحرز الميدالية البرونزية الثالثة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

كان كيشو قد تأهل إلى الدور نصف النهائي في المصارعة الرومانية، بعد فوزه على الكوري هانسو ريو، والأرميني كارين أسلانين، قبل أن يخسر أمام الأوكراني بارفيز ناسيبوف.

ويعد كيشو هو بطل إفريقيا في وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية، كما سبق له التتويج ببطولة العالم تحت 23 عامًا في 2019.

يشار إلى أن ميدالية كيشو هي الثالثة لمصر بعد ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى اللذين توجا بالبرونزية أيضًا.