«موعد المباراة.. طاقم التحكيم.. التشكيل.. القنوات الناقلة».. الأهلي ووادي دجلة.. مباراة «القمة والقاع»

الشارقة - اميمة ياسر - يحل اليوم نادي وادي دجلة ضيفًا على الأهلي في ستاد السلام في مباراة القمة والقاع المؤجلة من الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز 2021.

المركز الثاني

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الزمالك المتصدر، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على وادي دجلة لاقتناص الصدارة من الفارس الأبيض.

ففي حالة التساوي سيصبح الأحمر في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة. حسبما نشر موقع "في الجول".

وادي دجلة والقاع

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة هو ليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، وستقام في ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة؟

كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، لكن تم تأجيل المباراة قبل أيام من موعدها القديم.

السبب في ذلك هو افتقاد النادي الأهلي لمجموعة من أهم لاعبيه لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر.

خاض الأهلي بالفعل 2 مباريات في غياب لاعبيه بالتزامن مع الأولمبياد، لكن بحسب الأخبار فإن الاتفاق الذي كان بين الاتحاد المصري والمارد الأحمر كان أن يخوض النادي 3 مبارياتٍ فقط في غياب اللاعبين.

تأهل منتخب مصر الأولمبي لربع النهائي في أولمبياد طوكيو، وهو ما تسبب في زيادة فترة النقص العددي للأهلي، وبالتالي قام الاتحاد المصري بتأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة، وبعد خروج المنتخب الأولمبي من البرازيل تم الإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري المصري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

التشكيل المتوقع لوادي دجلة

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الباقي جمال بالتشكيل الآتي..

وادي دجلةمحمد عبد المنصف

إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - بسام وليد

محمد عبد العاطي - أحمد سعيد

حسام عرفات - محمد رضا - أحمد عاطف

صلاح أمين

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

سيستمر غياب عناصر المنتخب الأولمبي رغم عودتهم لإراحتهم قبل الدخول في خضم نزال الأهلي على الدوري المصري، كما يغيب الثلاثي أيمن أشرف وبدر بانون ووليد سليمان للإصابة.

طاقم التحكيم

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى و وادي دجلة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.