شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الحياة مجددا لمنافسات الدوري المصري، بعد نهاية مشوار الفراعنة في أولمبياد طوكيو بالخروج من ربع النهائي على يد البرازيل بهدف دون رد، حيث تتجه الانظار لمتابعة لقاء الاهلى مع نظيره وادى دجلة المقرر له فى التاسعة مساء اليوم على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري، وتحقيق الفوز على دجلة، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

1_ يحتل الاهلى بقيادة مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة بقيادة مدربه عبد الباقى جمال المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

2_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 16 هدفاً،فيما يعد محمد هلال هداف وادى دجلة برصيد 5 أهداف.

3_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهداف للأهلى هذا الموسم برصيد 10 تمريرات سحرية، فيما يعد يعقوبو هو أكثر من صنع أهداف لدجلة برصيد تمريرتين.

4_حصل الأهلي على ستة ركلات جزاء فقط فى 26 مباراة خاضها بالدورى ، فيما حصل وادى دجلة على ثمانية ركلات جزاء فى 27 مباراة.

5_حصل لاعبو الأهلي على 34 كارت أصفر فى 26 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، فيما حصل لاعبو وادى دجلة على 41 كارت أصفر فى 27 مباراة ونال لاعب واحد كارت أحمر.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل وادى دجلة فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 27.10 مليون يورو مقابل 4.88 مليون يورو لوادى دجلة.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ، بينما وادى دجلة الذى تأسس فى 2002 لم يتذوق طعم الدوري الممتاز إلا من 11 عاماً ، الفترة الأفضل لـ وادي دجلة كانت في 2015 و2016 عندما احتل المركز الخامس في موسمين على التوالي.

9_ حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل انجاز لوادى دجلة هو الوصول لنهائي كأس مصر للمرة الوحيدة في تاريخه عام 2013 وخسر أمام الزمالك، ليشارك في كأس الكونفدرالية بالموسم التالي، لكنه ودع مبكرا بركلات الترجيح أمام دجوليبا المالي.

10_حقق الأهلى فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

11_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاهلى ووادى دجلة بالتعادل السلبى.